容克称“双速欧洲”是欧盟的未来出路

路透布鲁塞尔11月18日（记者 Francesco Guarascio） - 欧盟委员会主席容克周三称，欧盟将不得不对其构架进行评估，以允许部分国家在各方面共同行动，同时亦允许其他国家较少参与。

英国及其欧洲伙伴国家正在研讨英国希望欧盟进行的改革。之后，英国将就是否退出欧盟举行公投。

容克在布鲁塞尔的一个会议上称，“英国退出欧盟的情况不会发生。”但他又称，欧盟应当重新考虑其组织架构，确保成员国在其希望的情况下以不同的速度分担政策。

“我认为，33、34或35个国家以相同的速度、相同的动力在同一方向共同前进，这终究是不可能的。”容克称。

容克的言论明显偏离了之前巴罗佐（Jose Manuel Barroso）领导欧盟时期欧盟委员会的立场。巴罗佐对允许欧盟内部出现分化、创建核心和非核心欧盟国家--“双速欧洲”持反对立场。

“终有一天，我们应当重新考虑欧洲的构架，允许部分国家在各方面共同行动，其他国家则可以在与该核心不同的轨道找到自己的位置。”容克说道。（完）