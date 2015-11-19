容克称“双速欧洲”是欧盟的未来出路

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透布鲁塞尔11月18日（记者 Francesco Guarascio） - 欧盟委员会主席容克周三称，欧盟将不得不对其构架进行评估，以允许部分国家在各方面共同行动，同时亦允许其他国家较少参与。
英国及其欧洲伙伴国家正在研讨英国希望欧盟进行的改革。之后，英国将就是否退出欧盟举行公投。
容克在布鲁塞尔的一个会议上称，“英国退出欧盟的情况不会发生。”但他又称，欧盟应当重新考虑其组织架构，确保成员国在其希望的情况下以不同的速度分担政策。
“我认为，33、34或35个国家以相同的速度、相同的动力在同一方向共同前进，这终究是不可能的。”容克称。
容克的言论明显偏离了之前巴罗佐（Jose Manuel Barroso）领导欧盟时期欧盟委员会的立场。巴罗佐对允许欧盟内部出现分化、创建核心和非核心欧盟国家--“双速欧洲”持反对立场。
“终有一天，我们应当重新考虑欧洲的构架，允许部分国家在各方面共同行动，其他国家则可以在与该核心不同的轨道找到自己的位置。”容克说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。