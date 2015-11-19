容克称“双速欧洲”是欧盟的未来出路

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔11月18日（记者 Francesco Guarascio） - 欧盟委员会主席容克周三称，欧盟将不得不对其构架进行评估，以允许部分国家在各方面共同行动，同时亦允许其他国家较少参与。
英国及其欧洲伙伴国家正在研讨英国希望欧盟进行的改革。之后，英国将就是否退出欧盟举行公投。
容克在布鲁塞尔的一个会议上称，“英国退出欧盟的情况不会发生。”但他又称，欧盟应当重新考虑其组织架构，确保成员国在其希望的情况下以不同的速度分担政策。
“我认为，33、34或35个国家以相同的速度、相同的动力在同一方向共同前进，这终究是不可能的。”容克称。
容克的言论明显偏离了之前巴罗佐（Jose Manuel Barroso）领导欧盟时期欧盟委员会的立场。巴罗佐对允许欧盟内部出现分化、创建核心和非核心欧盟国家--“双速欧洲”持反对立场。
“终有一天，我们应当重新考虑欧洲的构架，允许部分国家在各方面共同行动，其他国家则可以在与该核心不同的轨道找到自己的位置。”容克说道。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”