版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 23:51 BJT

标题新闻：美国国务卿克里称英国告知只有在正式退欧后才能签署新的贸易协议，可能至少要等几年

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐