去留欧盟的辩论有辱英国投票人智商--前英国央行总裁

路透爱丁堡5月30日 - 英国媒体周一报导，前英国央行总裁金默文（Mervyn King）对英国欧盟成员国身份辩论中的论点提出批评，称之“有辱投票人智商”。

金默文在英国海伊文学节（Hay Festival）上讲话时发出上述言论。金默文曾担任英国央行总裁达十年，于2013年卸任。

英国将在6月23日进行公投表决是否留在欧盟。

“双方都卷入了一场公关战，竞相发表鲁莽夸张的言论，侮辱了投票人的智商，”金默文说道，但他拒绝透露自己会为哪一方投票。

“政府必须为这场口水战担负一定责任。”报导援引他的话称。

金默文表示，他认为公投后首相卡梅伦会在团结本党方面遇到困难。卡梅伦支持留欧。周末一名保守党议员呼吁卡梅伦在公投后下台。

英国议员上周称两方阵营在留欧或脱欧的优劣势方面均发出了错误的言论，考验着英国公众的耐心。（完）