韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透爱丁堡5月30日 - 英国媒体周一报导，前英国央行总裁金默文（Mervyn King）对英国欧盟成员国身份辩论中的论点提出批评，称之“有辱投票人智商”。
金默文在英国海伊文学节（Hay Festival）上讲话时发出上述言论。金默文曾担任英国央行总裁达十年，于2013年卸任。
英国将在6月23日进行公投表决是否留在欧盟。
“双方都卷入了一场公关战，竞相发表鲁莽夸张的言论，侮辱了投票人的智商，”金默文说道，但他拒绝透露自己会为哪一方投票。
“政府必须为这场口水战担负一定责任。”报导援引他的话称。
金默文表示，他认为公投后首相卡梅伦会在团结本党方面遇到困难。卡梅伦支持留欧。周末一名保守党议员呼吁卡梅伦在公投后下台。
英国议员上周称两方阵营在留欧或脱欧的优劣势方面均发出了错误的言论，考验着英国公众的耐心。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。