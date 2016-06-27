只有英国可以启动退欧程序 欧洲不会强迫该国--IMF总裁（更新版）

(新增对市场流动性及下一步措施的置评)

路透6月26日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日称，金融市场周五“严重低估”了英国公投退欧的可能性，但没有出现恐慌。

拉加德在科罗拉多州阿斯彭Aspen Ideas Festival的一次论坛上说，央行官员们“各尽其责”确保市场上有充裕的流动性，决策者们安抚市场人士使其相信“局势在控制之下”。

“市场立即出现了剧烈、惨烈的大幅震荡，英镑直挫了10%，”拉加德在阿斯彭说。“但没有出现恐慌，央行官员们早就为防万一提前准备好向市场提供很多流动性，他们也做到了这点。”

她说，周五市场没有出现像2008年金融危机最严重时出现的流动性问题。

不过她说，之后市场作何反应，将取决于英国和欧盟决策者采取的应对脱欧和抑制不确定性的措施。

“目前，英国和欧盟决策者控制了这种不确定性。未来几天情况如何，将会真正影响风险的走向，”拉加德说。

她说，决策者和跨国机构需要在应对脱欧影响方面予以配合，并指出只有英国可以触发正式的脱离程序，欧洲政界人士不会强迫该国。

“我们非常鼓励以最有效以及可预见的方式推进这个进程，以降低不确定性，因为这将决定风险水平，”她说。(完)