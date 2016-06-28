英国脱欧 英语或不再是欧盟官方语言

企业并购：英美烟草同意以494亿美元收购同业Reynolds的57.8%股份
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
* 本文由路透中文网编译提供
路透布鲁塞尔6月28日（记者 Francesco Guarascio） - 一名资深欧盟议员周一称，一旦英国退出欧盟，英语可能就不再是欧盟的官方语言。英语是世界上第二大语言，亦是欧盟机构的主要工作语言之一。
这一象征性的举动，即使是不现实的，也将进一步削弱伦敦在欧洲大陆的影响力，并且会激怒爱尔兰人。
欧盟每个成员国都有权提名一种欧盟语言。虽然英语是欧洲使用最多的口语语言且是三个成员国的官方语言，但只有英国选择英语作为欧盟官方语言，爱尔兰选择盖尔语，马耳他选择马耳他语。
“英语之所以成为欧盟官方语言，是因为获英国提名。若英国脱离欧盟，那么英语就不再是欧盟的官方语言，”欧洲议会宪法事务委员会主席许布纳（Danuta Hubner）在英国脱欧公投法律后果的新闻发布会上称。
英语即使不是官方语言，但可能仍然会是欧盟的工作语言，许布纳表示。她并补充道，若要继续作为官方语言，需要所有成员国同意。
她还建议道，作为替代性方案，可修改条例，容许每个成员国提出多于一种官方语言。
直至20世纪90年代，法语一直是欧盟机构的主导语言。当时，瑞典、芬兰和奥地利的加入打破了这种局面，而将英语作为第二语言的中欧和东欧国家的加入更是扩大了这种势头。
欧盟相关文件及法律文本都要翻译成24种官方语言版本。一旦英语不再是欧盟官方语言，英国人将要自行翻译所有欧盟文件。(完)
编译：高良萍 发稿：王凤昌
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