欧洲议会领导人称英国退欧后不会得到欧盟特别关照

路透斯特拉斯堡11月22日 - 欧洲议会领导人周二对英国政府的退欧谈判代表称，一旦英国脱离欧盟，就要准备面对在该国重视的领域被排除在合作之外的局面。

英国脱欧事务大臣戴维斯会见了欧洲议会的英退主要谈判代表维霍夫斯塔、以及德国总理默克尔的保守派盟友韦伯(Manfred Weber)。韦伯是欧洲议会中最大党团的主席。

英国的脱欧协议需提交欧洲议会批准。

此次会面是为了英国首相特雷莎·梅启动脱欧谈判作准备；特雷莎·梅承诺将在3月底前根据欧盟条约第50条款启动谈判。与会者的讨论重点放在程序问题，但有迹象显示未来或将出现意见冲突。

特雷莎·梅并未清楚表明她将提出哪些要求，韦伯对此表现得不耐烦。

他以明显强硬的措辞称，戴维斯建议英国继续留在欧盟统一市场、或与欧盟市场保持紧密联系，但又拒绝欧洲移民自由进入英国，也不愿接受欧盟法院的监督，这是行不通的。

“退欧就是退欧，”他在斯特拉斯堡表示。对于退欧后英国政府将提出哪些要求，首相特雷莎·梅曾这样含糊地表态。

“英国政府一直在说希望在哪些方面密切合作，不说希望如何离开欧盟，”他在会晤戴维斯后对记者表示。

他并称，戴维斯表达了保持经济关系并在司法和刑事事务等领域密切合作的意愿。

韦伯表示，“所以我必须再次强调，退欧就是退欧，意味着离开欧盟，意味着切断关系...而不是只挑对自己有利的，不是特殊关系。”

维霍夫斯塔表示，英国不能在拒绝劳动力自由流动的情况下，享有商品、服务和资本的自由流动。

他强调，英国退欧协议应在2019年5月欧洲议会选举前完成。(完)