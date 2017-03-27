版本:
中国
时事要闻 | 2017年 3月 27日 星期一 10:41 BJT

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划

路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。

特雷莎·梅将在周三触发里斯本第50条款，正式启动与欧盟的分手谈判。此后特雷莎·梅政府将在周四，公布“大废除法案”(Great Repeal Bill)的正式政策文件。

该法案将把欧盟法律转变成英国法律，政府希望该过程能够确保企业、工人和贸易的连贯性。部分专家称，这个过程可能比听起来要复杂得多。(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐