李嘉诚呼吁英国人投票留欧--媒体

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透香港6月21日 - 彭博报导称，亚洲富豪李嘉诚呼吁英国人投票留在欧盟，称英国脱欧可能损害英国和欧洲利益。
“当然，我希望英国不离开欧盟。”李嘉诚接受彭博电视采访称。
彭博称，英国市场为长江和记实业有限公司（长和）(0001.HK)贡献37%利润。长和是李嘉诚旗下的主要公司。
李嘉诚3月称，若英国脱欧，他预期将缩减在英国的投资。
但彭博周二播出的最新访谈中，李嘉诚表示，不管英国脱欧公投结果如何，他在英国和欧洲的业务将一如既往。
未能立即联络到长和官员进行置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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