李嘉诚呼吁英国人投票留欧--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港6月21日 - 彭博报道称，亚洲富豪李嘉诚呼吁英国人投票留在欧盟，称英国脱欧可能损害英国和欧洲利益。

“当然，我希望英国不离开欧盟。”李嘉诚接受彭博电视采访称。

彭博称，英国市场为长江和记实业有限公司（长和） 贡献37%利润。长和是李嘉诚旗下的主要公司。

李嘉诚3月称，若英国脱欧，他预期将缩减在英国的投资。

但彭博周二播出的最新访谈中，李嘉诚表示，不管英国脱欧公投结果如何，他在英国和欧洲的业务将一如既往。

未能立即联络到长和官员进行置评。（完）