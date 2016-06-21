李嘉诚呼吁英国人投票留欧--媒体

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港6月21日 - 彭博报道称，亚洲富豪李嘉诚呼吁英国人投票留在欧盟，称英国脱欧可能损害英国和欧洲利益。
“当然，我希望英国不离开欧盟。”李嘉诚接受彭博电视采访称。
彭博称，英国市场为长江和记实业有限公司（长和） 贡献37%利润。长和是李嘉诚旗下的主要公司。
李嘉诚3月称，若英国脱欧，他预期将缩减在英国的投资。
但彭博周二播出的最新访谈中，李嘉诚表示，不管英国脱欧公投结果如何，他在英国和欧洲的业务将一如既往。
未能立即联络到长和官员进行置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。