英国前首相梅杰指责脱欧阵营的宣传欺骗选民

路透伦敦6月5日 （记者 Paul Sandle） - 英国前首相梅杰周日指责脱欧阵营就移民和欧盟会费作出愚蠢和不道德的声明，以欺骗民众在本月的公投中投票脱欧。

梅杰呼吁英国民众质疑来自“弄臣”鲍里斯·约翰逊的事实。约翰逊是脱欧阵营的领导人物，且可能成为梅杰所在保守党的未来领袖。

“他们所做的是向英国民众灌输大量不准确、不真实的信息，”梅杰告诉英国广播公司（BBC）。“我认为他们的活动接近于不道德。”

梅杰是现任首相卡梅伦之前最后一位保守党首相。卡梅伦主张英国留欧。

梅杰称，脱欧活动者宣称英国每周向欧盟缴纳3.5亿英镑（5.1亿美元）会费以误导选民，而实际上会费的三分之二通过补贴和返款的方式回到英国。约翰逊否认梅杰的言论。

脱欧支持者称，这笔会费可以更好地用于英国的学校与医院，但梅杰称“将会费用于（英国）国家医疗服务体系或其他地方的承诺是非常愚蠢的”。

“如果他们不能在那样清楚的事实上保持坦率与诚实，我们还能在其他什么方面信任他们。”梅杰说道。这是梅杰对去留欧最直率的介入。

“我认为这是一场欺骗性的宣传，且鉴于他们有关移民的说辞，他们正在极力误导民众。这真是令人沮丧的糟糕的宣传。”（完）