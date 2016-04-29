英国前首相梅杰称脱欧可能导致英美关系走弱

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦4月29日 - 英国前首相约翰·梅杰周五称，若英国选民在6月公投时选择脱欧，英国与美国的密切关系可能变弱。
“我们与美国的关系可能变弱，”梅杰告诉英国广播公司（BBC）电台。“美国需要一位在欧盟内部的盟友，而那可能不再是我们。而国内方面苏格兰可能选择脱离英国。”
美国总统奥巴马上周警告称，英国若退出，其与美国达成贸易协议一事将会“排到队伍后面”。
梅杰1990-1997年间担任英国首相，任内遭遇保守党内有关欧盟成员的争议困扰。他是现任首相卡梅伦之前英国最后一位保守党首相。
“我不是不切实际的亲欧派，但我毫不怀疑我们的未来所系。”梅杰说道。
梅杰称，留在欧盟促进了英国的繁荣。
“（英国）曾是欧洲的病人，但现在我们正成为欧洲最大的经济体，”梅杰说道。“将英国描绘成欧洲一体化的受害者简直荒谬。我们获得多于给予，我们得到多于失去。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。