英国前首相梅杰称脱欧可能导致英美关系走弱

路透伦敦4月29日 - 英国前首相约翰·梅杰周五称，若英国选民在6月公投时选择脱欧，英国与美国的密切关系可能变弱。

“我们与美国的关系可能变弱，”梅杰告诉英国广播公司（BBC）电台。“美国需要一位在欧盟内部的盟友，而那可能不再是我们。而国内方面苏格兰可能选择脱离英国。”

美国总统奥巴马上周警告称，英国若退出，其与美国达成贸易协议一事将会“排到队伍后面”。

梅杰1990-1997年间担任英国首相，任内遭遇保守党内有关欧盟成员的争议困扰。他是现任首相卡梅伦之前英国最后一位保守党首相。

“我不是不切实际的亲欧派，但我毫不怀疑我们的未来所系。”梅杰说道。

梅杰称，留在欧盟促进了英国的繁荣。

“（英国）曾是欧洲的病人，但现在我们正成为欧洲最大的经济体，”梅杰说道。“将英国描绘成欧洲一体化的受害者简直荒谬。我们获得多于给予，我们得到多于失去。”（完）