英国前首相梅杰称脱欧可能导致英美关系走弱

欧洲金融：欧洲央行预期第一季欧元区银行放款将成长
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月29日 - 英国前首相约翰·梅杰周五称，若英国选民在6月公投时选择脱欧，英国与美国的密切关系可能变弱。
“我们与美国的关系可能变弱，”梅杰告诉英国广播公司（BBC）电台。“美国需要一位在欧盟内部的盟友，而那可能不再是我们。而国内方面苏格兰可能选择脱离英国。”
美国总统奥巴马上周警告称，英国若退出，其与美国达成贸易协议一事将会“排到队伍后面”。
梅杰1990-1997年间担任英国首相，任内遭遇保守党内有关欧盟成员的争议困扰。他是现任首相卡梅伦之前英国最后一位保守党首相。
“我不是不切实际的亲欧派，但我毫不怀疑我们的未来所系。”梅杰说道。
梅杰称，留在欧盟促进了英国的繁荣。
“（英国）曾是欧洲的病人，但现在我们正成为欧洲最大的经济体，”梅杰说道。“将英国描绘成欧洲一体化的受害者简直荒谬。我们获得多于给予，我们得到多于失去。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------