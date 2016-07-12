欧洲汇市：英镑强劲反弹，因投资者对特雷莎梅成为英国新首相欢欣鼓舞

路透伦敦7月12日 - 英镑周二强劲反弹，兑日圆将录得逾三年最大单日涨幅，英国内政大臣特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)将出任新首相帮助各市场投资者重拾风险意愿。

在对手利德索姆(Andrea Leadsom)周一退出竞选后，特雷莎梅成为英国新首相唯一竞选者，将于周三接任首相职务。她称计划建立一个新的政府部门，负责英国退欧事务。

英镑 升1.9%至一周高位的1.3246美元，将录得6月23日英国公投决定脱离欧盟将英镑推至31年低位以来的最大单日涨幅。

英镑兑避险的日圆 急升近4%，至138.66日圆，将录得2013年4月以来的最大单日升幅。英镑兑日圆在公投决定脱欧次日暴跌近12%。

“所有市场都出现典型的风险投资模式，欧洲股市走高，信贷吃紧...这使得日圆等融资货币跑输，英镑等风险货币跑赢，”法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略师Sam Lynton-Brown称。

英镑兑欧元 也升1.7%，至一周高位的0.8364英镑，扩大了周一录得的升幅。

周四英国央行将召开政策会议是本周的主要经济事件，许多分析师和投资者预计将下调利率，以减少脱欧公投对经济带来的即时冲击。

英国央行总裁卡尼周二告诉议会的一个委员会，他想尽可能地让每个企业和家庭都知道，市场存在资金流动性。卡尼在政策会议召开前两天的这一表态令英镑进一步扩大涨幅。

“我们预计英国央行在本周会议上至少将关键政策利率下调0.25个百分点，并将暗示在8月会议上可能采取更多宽松措施，”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称。(完)