欧洲汇市：英镑下滑，市场关注点转向英国央行可能降息

路透伦敦7月13日 - 英镑在连续两日上涨后周三下跌，市场注意力从英国政治前景转向英国央行可能在周四下调利率。

英镑继上周触及31年低位后在前两个交易日大幅反弹，因英国内政部长特蕾莎梅将出任英国新首相的消息缓解了部分政治不确定性。自6月23日英国公投决定退欧以来，英镑受政治不确定性重压急挫。

但周三英镑兑欧元 下跌0.7%，报0.84145英镑。英镑兑美元下滑0.3%，报1.3212美元。

英国央行开始了为期两天的货币政策会议，总裁卡尼暗示，他可能放宽政策以缓解经济受到英国决定脱欧的冲击。央行认为脱欧将令经济放缓。

市场预计央行周四将利率下调25个基点的可能性超过70%。

“英镑再次引领汇市走势，市场注意力转至明天的英国央行决定，”瑞穗银行对冲基金外汇销售主管Neil Jones称。

“我感觉部分市场参与者在卖出英镑，因预计英镑会重新进入下行轨道，最近的政治稳定激发了一波英镑买盘，但看似市场已经消化了这条消息，汇市焦点从政治转向货币政策，” Jones称。

交易员还将关注财政大臣的任命，很多人士等待新任首相有关触发英国退欧程序里斯本条约第50条的详细思路。

特蕾莎梅曾表示，“英国退欧就意味着退出欧盟”，但也表明英国不急于触发正式退欧程序。围绕英国退出欧盟后能否保住通往欧盟单一市场途径的不确定性，可能让交易员对英镑保持警惕。

“英国是否能够维持自由进出欧盟单一市场，暂时还不明朗，因此英镑回挫的机率不低，”德国商业银行外汇策略分析师Thu Lan Nguyen称。

“在持续不确定性的情况下，英国巨大经常帐赤字令人相当担心。”

英国经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的7%左右，在发达国家之中居前。(完)

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