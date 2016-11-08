英国政府在准备启动退欧条款的立法--Sky News

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透伦敦11月7日 - 据Sky News周一报道，英国政府在准备触发退欧条款的立法，尽管首相特雷莎·梅表示，她确信能够推翻可能延迟退欧的法院裁决。
上周特雷莎·梅打算3月底之前启动正式退欧程序的计划受到打击，因为当时高等法院做出裁决，英国政府要触发退欧第50条款，需要首先征得议会的通过。
英国首相执意要执行她所谓的“民众的意愿”。她的发言人周一拒绝直接就报道置评，只表示政府集中精力于下月赢得在最高法院的申诉。
她的发言人告诉记者，政府手握“有力的法律依据”将赢得在最高法院的申诉。(完)
(编译 李春喜 审校 于春红)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。