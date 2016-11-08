英国政府在准备启动退欧条款的立法--Sky News

路透伦敦11月7日 - 据Sky News周一报道，英国政府在准备触发退欧条款的立法，尽管首相特雷莎·梅表示，她确信能够推翻可能延迟退欧的法院裁决。

上周特雷莎·梅打算3月底之前启动正式退欧程序的计划受到打击，因为当时高等法院做出裁决，英国政府要触发退欧第50条款，需要首先征得议会的通过。

英国首相执意要执行她所谓的“民众的意愿”。她的发言人周一拒绝直接就报道置评，只表示政府集中精力于下月赢得在最高法院的申诉。

她的发言人告诉记者，政府手握“有力的法律依据”将赢得在最高法院的申诉。(完)