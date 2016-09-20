英国首相特雷莎·梅与美国商界领袖会面 讨论退欧后投资

穆迪向美国当局支付8.64亿美元 和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
- 路透纽约9月19日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周一将与包括高盛(GS.N)、IBM(IBM.N)及亚马逊(AMZN.O)等公司领导人会面，试图在英国公投意外退出欧盟后安抚投资人。
“在英国大约有100万人是为美国企业服务，”在纽约参加联合国大会的特雷莎·梅表示。她向记者称，她希望听到企业表达在英国退欧协商中他们希望能解决的问题。
特雷莎·梅的一名发言人表示，AECOM (ACM.N)、摩根士丹利(MS.N)、贝莱德(Blackrock)(BLK.N)、美国制药大厂默克(MRK.N)、索尼影业(Sony Pictures)以及联合技术(United Technologies)(UTX.N)等公司执行长也将与会。
发言人称，汤森路透(TRI.TO)的领导人也将参加。特雷莎·梅在与主要投资人举行不公开会议之后，还将在一个规模较大的接待会中接见数十家企业高管。
虽然公投前有人警告，英国退欧将打击经济信心，但近期正面的经济数据，以及软银以320亿美元收购英国科技企业安谋(ARM)，助长了对英国退欧后将保持繁荣的看法。
特雷莎·梅及其内阁大臣们承认，他们需要让美国、日本、中国和印度的投资者确信，英国和伦敦仍然是赚钱的好地方。
一些投资者敦促对外资企业的欧洲市场准入做出澄清，这是一些美国银行和制造业者的担忧，他们以英国为基地经营欧洲市场的业务。
其他问题还包括英国何时以及如何展开退欧进程。截至目前特雷莎·梅仅表示，她在年底前不会正式启动退欧进程。
“我们将会进行磋商，”她表示，“我已经明确表示，将为英国人民谋求一个令人满意的协议。我会在谈判中尽力为英国争取利益。”(完)
(翻译 张明钧/张荻； 审校 李婷仪/郑茵)
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