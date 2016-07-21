英国新首相访欧安抚盟友 德国警告退欧后的不确定状态

路透柏林7月20日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三试图就英国退欧安抚德国，并强调愿意与邻国加强关系。这是她担任首相之后首次对外出访。

尽管德国总理默克尔认同英国需要时间拿出谈判立场，然后才能正式启动退欧程序，但她也明确表示，谁都不希望“长时间的不确定性”。

特雷莎·梅希望获得更多时间，厘清如何着手这个前所未有且非常复杂的退欧谈判，但欧盟的其他领导人几乎未表露出愿意给英国通融的迹象。

在德国之后，特雷莎·梅还将访问法国，她急于探探欧盟这两个最有影响力领导人的口风，因为官员们预计，欧盟最大的成员国也将在谈判中扮演领导角色。

默克尔重申，在英国根据里斯本条约第50条，正式启动退欧程序之前，不会对退欧后的条款进行正式谈判。她敦促特雷莎·梅不要等得太久。

“谁都不想长时间处于不确定状态，无论是英国人民，还是欧盟成员国都是如此，”默克尔说。

特雷莎·梅称，今年英国不会启动里斯本条约第50条。

周四法国总统奥朗德也将会坚定地要求英国，或者接受欧盟规定，或者承受相应后果。上周的尼斯驾车袭击案使法国总统倍感压力。(完)