英国政经：首相特雷莎梅称将于明年初就脱欧计划发表讲话

特雷莎梅还称，她将坚持在启动欧盟《里斯本条约》第50条后，用两年时间完成脱欧，即在2019年4月前完成脱欧。

“我将在新年初发表讲话，更明确地表明我们的态度，我认为这是我们国家的一个机遇，可以利用脱欧进程打造一个真正全球化、接受世界所有国家，与所有国家进行贸易的英国，”特雷莎梅对国会议员称。