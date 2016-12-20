英国政经：首相特雷莎梅称将于明年初就脱欧计划发表讲话

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦12月20日 - 英国首相特雷莎梅周二称，她将在明年初就政府脱欧路径概要发表讲话。
特雷莎梅还称，她将坚持在启动欧盟《里斯本条约》第50条后，用两年时间完成脱欧，即在2019年4月前完成脱欧。
“我将在新年初发表讲话，更明确地表明我们的态度，我认为这是我们国家的一个机遇，可以利用脱欧进程打造一个真正全球化、接受世界所有国家，与所有国家进行贸易的英国，”特雷莎梅对国会议员称。
特雷莎梅称还没有确定脱欧计划讲话的具体日期。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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