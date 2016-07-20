版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 21日 星期四 01:20 BJT

标题新闻：英国首相特雷莎梅希望与德国等欧盟伙伴“建设性地”合作，确保英国“合理有序地”脱欧

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐