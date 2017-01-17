版本:
中国
货币新闻 | 2017年 1月 17日 星期二 22:51 BJT

标题新闻：欧洲理事会主席图斯克称英国首相退欧讲话“至少更切实际”，欧盟27国团结一致准备磋商

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐