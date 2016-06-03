德国总理及欧洲央行总裁均表示希望英国留在欧盟

路透柏林6月2日 - 德国总理默克尔及欧洲央行总裁德拉吉周四称，希望英国能够留在欧盟。

默克尔表示，如果英国选择退出欧盟，将无法从欧盟与美国正在谈判的自由贸易协议中获益，还将错失欧盟单一市场的优势。

“这当然是英国民众的决定。我个人希望英国能保持欧盟成员国身份，”默克尔在与北约秘书长斯托尔滕贝格会谈后的记者会上说道。

“我为什么会这样希望？……我认为在欧盟内，每一方，包括英国，都能更高效更好地解决问题，而且每次结果都要比在欧盟外解决的更好。”

默克尔希望今年完成欧盟与美国的跨大西洋贸易与投资伙伴协定（TTIP）谈判，其支持者称该协定将为双方带来逾1000亿美元的利益。

英国脱欧公投将于6月23日进行。

欧洲央行总裁德拉吉在维也纳称欧洲央行已为公投的任何结果做好准备，并表示希望英国能够留在欧盟。

“欧洲央行认为英国应该留在欧盟，因为欧盟将从其持久性中获益，而且我们认为英国也将从其欧盟成员国身份中获益，”德拉吉在欧洲央行的政策会议后说道。

但欧洲央行并未说明其对公投结果的具体准备工作，德拉吉亦未在记者会上提及此类措施。（完）