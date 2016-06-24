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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 21:23 BJT

标题新闻：欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼称英国脱欧后欧盟仍将在世界舞台扮演重要角色

欧盟执委会副主席莫盖里尼(欧盟外交及安全政策高级代表)

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