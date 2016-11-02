英国若退欧协议欠佳 评级有可能被下调--穆迪

路透伦敦11月2日 - 债信评等机构穆迪周三称，若英国不能与欧盟达成协议保护单一市场准入权的核心要素，则英国主权债信评级可能被下调。

穆迪在声明中称，“如果英国在退欧后失去欧洲单一市场准入权，将实质上打压中期经济成长，另外如果英国财政政策的公信力受损的话， 那么英国Aa1的主权债信评等可能会被下调。”

英国公投退欧后第二天，穆迪给予英国负面评级展望，称预期不确定性升高、信心下滑将令经济增长放缓。

穆迪周三表示，退欧对增长前景的影响将取决于英国与欧盟的新贸易关系。

“穆迪认为比较现实的一种情况是，与欧盟达成一系列协议，允许英国商品进入欧盟市场，服务将获得更加受限的市场准入。然而，这样的结果也远无法确定，”穆迪称。(完)