穆迪称英国脱欧后达成的贸易协议对其评级至关重要

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月14日 - 评级机构穆迪称，对英国公债的信用评级很大程度上取决于该国脱欧谈判结果，以及与欧盟达成新贸易协议的细节。
“我们对英国评级很重要的一部分取决于，英国能否在设法达成的新贸易协议中保留其目前作为欧盟成员国而享有的诸多好处，”穆迪在报告中称。
去年6月英国公投决定脱欧后，穆迪对英国Aa1主权信用评级的展望为负面。穆迪在11月称，如果该国失去重要的欧盟单一市场准入资格，可能被进一步下调评级。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。