穆迪称英国脱欧后达成的贸易协议对其评级至关重要

路透伦敦3月14日 - 评级机构穆迪称，对英国公债的信用评级很大程度上取决于该国脱欧谈判结果，以及与欧盟达成新贸易协议的细节。

“我们对英国评级很重要的一部分取决于，英国能否在设法达成的新贸易协议中保留其目前作为欧盟成员国而享有的诸多好处，”穆迪在报告中称。

去年6月英国公投决定脱欧后，穆迪对英国Aa1主权信用评级的展望为负面。穆迪在11月称，如果该国失去重要的欧盟单一市场准入资格，可能被进一步下调评级。(完)