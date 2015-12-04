英国经济：穆迪称英国退出欧盟将损及经济，所带来的好处并不确定

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透伦敦12月3日 - 穆迪周四称，英国退出欧盟将损害贸易和投资，进而伤及经济，其债信评级可能面临被调降的风险。
穆迪表示，若英国公投决定退出欧盟后，不得不与前欧盟伙伴国协商贸易协定，将面临长时间的不确定性。
穆迪并质疑英国退出欧盟所带来的一些好处，称免除欧盟预算支出仅仅约当于英国每年经济产出的0.6%。
此外穆迪认为，德国对中国和其他新兴市场出口取得的成功显示出，留在欧盟并不会阻碍与非欧盟国家的贸易。穆迪高级副总裁Kathrin Muehlbronner称，“鉴于英国与欧盟的紧密关系，且欧盟是该国最大的单一贸易伙伴和外国直接投资来源，退欧将对英国的贸易和投资有负面影响。”
穆迪表示，若英国公投支持退出欧盟，该国Aa1评等的展望将被调降至负面。
民调显示，支持留在欧盟的英国人占多数，但支持率近几个月降低，因对欧盟应对移民危机的担忧加剧。 (完) (翻译 张荻；审校 龚芳)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。