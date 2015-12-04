英国经济：穆迪称英国退出欧盟将损及经济，所带来的好处并不确定

路透伦敦12月3日 - 穆迪周四称，英国退出欧盟将损害贸易和投资，进而伤及经济，其债信评级可能面临被调降的风险。

穆迪表示，若英国公投决定退出欧盟后，不得不与前欧盟伙伴国协商贸易协定，将面临长时间的不确定性。

穆迪并质疑英国退出欧盟所带来的一些好处，称免除欧盟预算支出仅仅约当于英国每年经济产出的0.6%。

此外穆迪认为，德国对中国和其他新兴市场出口取得的成功显示出，留在欧盟并不会阻碍与非欧盟国家的贸易。穆迪高级副总裁Kathrin Muehlbronner称，“鉴于英国与欧盟的紧密关系，且欧盟是该国最大的单一贸易伙伴和外国直接投资来源，退欧将对英国的贸易和投资有负面影响。”

穆迪表示，若英国公投支持退出欧盟，该国Aa1评等的展望将被调降至负面。