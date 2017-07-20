摩根士丹利选择法兰克福作为英退欧后的欧盟新总部--消息

路透法兰克福/伦敦7月19日 - 据知情消息人士称，由于英国准备退出欧盟，摩根士丹利(MS.N)已选定法兰克福作为其欧盟业务的新总部，为最新一家选择了法兰克福的美国银行。

跨国银行纷纷计划在欧盟成立分公司，以确保在英国2019年3月退欧后，他们的伦敦分支不能在欧盟展开业务时，还能继续为客户提供服务。

消息人士称，摩根士丹利正计划让它的法兰克福分公司成为其欧盟交易业务的中心。

“那意味着有200名新员工将前往法兰克福，”消息人士说。

摩根士丹利可能将把一些业务分散到欧盟成员国内，资产管理业务料将置于都柏林。许多银行可能将仿效这一模式--择定一个欧盟中心当作欧元区内的主要地区子公司，但将业务的其他部分分散到几个国家。

摩根士丹利发言人未予置评。这一消息最初是由Press Association报导的。

银行业向英国央行提交应变计划细节的截止日期是7月14日，从那之后各银行退欧安排的细节开始浮现。

花旗集团(C.N)本周料将正式宣布其亦将把法兰克福当作新的欧盟基地，巴克莱(BARC.L)上周五称，正在与都柏林监管部门就扩大其在都柏林的业务进行商谈。

摩根士丹利的这一选择在事前已被预料到，一位消息人士曾于1月告诉路透，该行可能在英国退欧后迁移岗位至法兰克福，因其在法兰克福已拥有得到牌照许可的实体。

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)7月11日表示，英国退欧后，可能将把法兰克福作为欧洲业务的法定地址，不过其他地区也会布置工作岗位。

银行业者正在积极推进实施第一阶段的英国退欧因应计划，警告称它们没有时间等待英国与欧盟的退欧谈判结果。

迄今为止，法兰克福是最受银行业者欢迎的英退后的新总部。

日系银行野村(8604.T)、大和证券(8601.T)和三井住友金融集团(8316.T)都表示，计划在法兰克福设立新分支，英国渣打银行(STAN.L)也做出相同决定。(完)