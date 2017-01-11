版本:
中国
货币新闻 | 2017年 1月 11日 星期三 22:27 BJT

标题新闻：欧盟轮值主席国马耳他总理称英国脱欧条款一定要公平，但不能与欧盟成员国平起平坐

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐