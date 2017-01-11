标题新闻：欧盟轮值主席国马耳他总理称英国脱欧条款一定要公平，但不能与欧盟成员国平起平坐

《全球主要央行动态》--5月18日-5月25日
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
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美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透新加坡5月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝倾向于再度试探每吨1,940美元的支撑位，若跌破可能会进一步跌至1,933美元。
下一道阻力位将在5,736美元，若攻破则可望升向5,771美元。期铜最终勉力在下降趋势线上方徘徊。然而，除非升破5,736美元，否则走势看来仍不稳，或将重探周三低位5,635美元。