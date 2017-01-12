英国金融业不再谋求英国退欧后仍保留全面准入欧盟单一市场

路透伦敦1月12日 - 英国金融业已放弃寻求英国退欧后保住全面准入欧盟单一市场的努力，改为推动一项有限制的贸易协议，这份协议可能将部分金融产品排除在欧盟市场外。

银行、保险业者和资产管理公司已作出结论，在英国退欧后要保留全面通行牌照(passporting right)，允许英国企业向欧盟28国提供所有服务，这是不切实际的。

该国最具影响力的金融游说团体TheCityUK在周四公布两页文件，其中列出17个要点，呼吁以英国和欧盟互相认可对方规定的条约作为基础，为部分金融行业谋取有限制的市场准入。这将给保留股票债券跨境交易和某些其他商品的销售留下可能。

TheCityUK的提案表明其立场丕变，不再要求金融业在英国退欧后仍享有全面的通行牌照。

“我相信，这在整体上代表了业界最关键的当务之急，”TheCityUK执行长Miles Celic称。

“关于这个问题已经由多份文件长篇累牍地谈论了。所以我们觉得有必要总结一下核心诉求。”

这其中存在一种风险，部分金融领域可能被排除在外，无法获得最终结算。一些银行人士预计，部分零售金融产品将无法获得市场准入。

金融业在进行了几个月目的不一的游说后，TheCityUK的文件首次尝试将整个行业所认为的当务之急进行汇总，而目前距计划中的脱欧谈判开始时间仅剩两个月。

TheCityUK文件还强调了脱欧的一些积极影响，这标志着一直以来认为留在欧盟为上策的金融业转变了看法。

“英国脱欧也会带来机遇，包括新的交易网络和投资协议，创设符合伊斯兰教义的央行流动性工具和金融科技。”(完)