意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦3月12日 - 英国《星期日独立报》报导称，美国总统奥巴马将于4月访英，期间将呼吁英国选民投票支持英国留在欧盟。
英国将于6月举行公投，决定是否留在欧盟。奥巴马此前称，他希望英国留欧并帮助维护战后形成的泛大西洋合作伙伴关系。
多数民调显示，英国选民在是否留欧上出现分歧，许多英国人仍尚未决定。
奥巴马将于4月底参加在德国举行的一场科技博览。一位消息人士对《星期日独立报》表示，奥巴马大约会在那时访问伦敦。
“要是他不呼吁（英国）选民投票留在欧盟，那将令人非常意外，”消息人士称。
白宫拒绝置评，英国首相卡梅伦的办公室没有立即置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。