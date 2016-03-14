奥巴马将于4月访英 将呼吁英国选民投票支持留欧--报载

路透伦敦3月12日 - 英国《星期日独立报》报导称，美国总统奥巴马将于4月访英，期间将呼吁英国选民投票支持英国留在欧盟。

英国将于6月举行公投，决定是否留在欧盟。奥巴马此前称，他希望英国留欧并帮助维护战后形成的泛大西洋合作伙伴关系。

多数民调显示，英国选民在是否留欧上出现分歧，许多英国人仍尚未决定。

奥巴马将于4月底参加在德国举行的一场科技博览。一位消息人士对《星期日独立报》表示，奥巴马大约会在那时访问伦敦。

“要是他不呼吁（英国）选民投票留在欧盟，那将令人非常意外，”消息人士称。

白宫拒绝置评，英国首相卡梅伦的办公室没有立即置评。（完）