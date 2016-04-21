奥巴马飞赴伦敦 肩负诱导英国选民“留欧”使命

路透伦敦4月21日 - 美国总统奥巴马周四带着一项使命飞赴伦敦：劝服举棋不定的英国选民在6月公投中投票留在欧盟。华府担忧，若英国退欧，西方可能遭到削弱。

英国首相卡梅伦乐见奥巴马来访，但英国脱欧派则对此访加以嘲弄。卡梅伦是英国“留欧派”的主导者。

奥巴马很可能暗示，为保护英国的财富、英国与美国的“特殊关系”以及西方的凝聚力，英国人应投票留在欧盟。

“正如总统已说的，我们支持（留）在欧盟的强大英国。”白宫国家安全副顾问罗兹（Ben Rhodes）在奥巴马行前在华盛顿对记者表示。

美国政府以及许多美国银行与企业担忧，英国脱欧可能引发市场动荡、削弱英国的影响力及其作为全球金融中心的地位，亦可能削弱欧盟并损害西方的安全。

周三发表的民调显示，英国选民倾向支持“留欧”，但许多人仍未拿定主意。

被问及如何评价奥巴马的观点时，卡梅伦对英国议会表示：

“我个人认为，我们应当倾听朋友与其他国家的建议。我很难找到有哪个友邦的领袖认为我们应当离开（欧盟）的。”（完）