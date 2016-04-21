奥巴马飞赴伦敦 肩负诱导英国选民“留欧”使命

英国首相特雷莎·梅讲稿暗示退欧谈判将采取“硬退欧”立场
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透伦敦4月21日 - 美国总统奥巴马周四带着一项使命飞赴伦敦：劝服举棋不定的英国选民在6月公投中投票留在欧盟。华府担忧，若英国退欧，西方可能遭到削弱。
英国首相卡梅伦乐见奥巴马来访，但英国脱欧派则对此访加以嘲弄。卡梅伦是英国“留欧派”的主导者。
奥巴马很可能暗示，为保护英国的财富、英国与美国的“特殊关系”以及西方的凝聚力，英国人应投票留在欧盟。
“正如总统已说的，我们支持（留）在欧盟的强大英国。”白宫国家安全副顾问罗兹（Ben Rhodes）在奥巴马行前在华盛顿对记者表示。
美国政府以及许多美国银行与企业担忧，英国脱欧可能引发市场动荡、削弱英国的影响力及其作为全球金融中心的地位，亦可能削弱欧盟并损害西方的安全。
周三发表的民调显示，英国选民倾向支持“留欧”，但许多人仍未拿定主意。
被问及如何评价奥巴马的观点时，卡梅伦对英国议会表示：
“我个人认为，我们应当倾听朋友与其他国家的建议。我很难找到有哪个友邦的领袖认为我们应当离开（欧盟）的。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。