奥巴马强烈呼吁英国留在欧盟

路透伦敦4月22日（记者 Roberta Rampton/ William James） - 美国总统奥巴马周五强烈呼吁英国留在欧盟，称英国的欧盟成员国身份提升了该国在世界的地位，且让欧盟变得更强大、更开放。

奥巴马担心英国退出欧盟会削弱西方国家，他对英国民众称，英国留在欧盟，有助于应对恐怖主义、移民和经济放缓等问题。

“欧盟没有削弱英国的影响力，而是提升了其影响力。”奥巴马在《每日电讯报》撰文称。

“美国看到：你们在欧洲的强大声音确保了欧洲在世界舞台的坚定立场，让欧盟保持开放、外向、并与大西洋另一端的盟友保持密切关系。”

奥巴马周五将在温莎城堡与英国女王伊丽莎白及其丈夫菲利普亲王共进午宴。午宴结束后，他将同英国首相卡梅伦举行会谈。

支持英国留在欧盟的卡梅伦对奥巴马访英当然欢迎，但“脱欧”阵营则对奥巴马此行不屑一顾。

民调显示，英国支持“留欧”的阵营目前占上风，但许多选民仍犹豫不决。（完）