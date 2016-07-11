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国际财经 | 2016年 7月 11日 星期一 11:20 BJT

奥巴马称英国脱欧谈判不应损害全球经济

路透华沙7月9日 - 美国总统奥巴马周六称，预计英国将完成脱欧进程，对限制此举对英国、欧洲乃至全球经济的损害持关切态度。

他表示美国作为英国和欧洲的朋友，同盟和贸易伙伴，希望看到协商有序进行，未来的关系尽可能紧密。

“在全球经济仍然问题重重的情况下，双方不要让关系恶化，最后损害各自的经济，乃至全球经济，这很重要，”奥巴马在华沙参加北大西洋公约组织(NATO)峰会后对媒体称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

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