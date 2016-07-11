奥巴马称英国脱欧谈判不应损害全球经济

他表示美国作为英国和欧洲的朋友，同盟和贸易伙伴，希望看到协商有序进行，未来的关系尽可能紧密。

“在全球经济仍然问题重重的情况下，双方不要让关系恶化，最后损害各自的经济，乃至全球经济，这很重要，”奥巴马在华沙参加北大西洋公约组织(NATO)峰会后对媒体称。(完)