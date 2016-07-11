奥巴马称英国脱欧谈判不应损害全球经济

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华沙7月9日 - 美国总统奥巴马周六称，预计英国将完成脱欧进程，对限制此举对英国、欧洲乃至全球经济的损害持关切态度。
他表示美国作为英国和欧洲的朋友，同盟和贸易伙伴，希望看到协商有序进行，未来的关系尽可能紧密。
“在全球经济仍然问题重重的情况下，双方不要让关系恶化，最后损害各自的经济，乃至全球经济，这很重要，”奥巴马在华沙参加北大西洋公约组织(NATO)峰会后对媒体称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。