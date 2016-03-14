奥巴马将于4月访英，将呼吁英国选民投票支持留欧--报载

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月14日 - 英国《星期日独立报》报导称，美国总统奥巴马将于4月访英，期间将呼吁英国选民投票支持英国留在欧盟。
英国将于6月举行公投，决定是否留在欧盟。奥巴马此前称，他希望英国留欧并帮助维护战后形成的泛大西洋合作伙伴关系。
多数民调显示，英国选民在是否留欧上出现分歧，许多英国人仍尚未决定。
奥巴马将于4月底参加在德国举行的一场科技博览。一位消息人士对《星期日独立报》表示，奥巴马大约会在那时访问伦敦。
“要是他不呼吁（英国）选民投票留在欧盟，那将令人非常意外，”消息人士称。
白宫拒绝置评，英国首相卡梅伦的办公室没有立即置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
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若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。