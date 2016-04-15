奥巴马下周出访伦敦 或以“朋友身份”提出英国去留欧的看法

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月14日 - 美国总统奥巴马下周出访伦敦时，将会置自己于一个不同寻常而且危险的位置：直接涉入有关英国应否留欧的激烈辩论。

白宫认为，英国留在欧盟在经济和政治方面都会更好。奥巴马在访英期间的新闻发布会以及与英国年轻人的交流活动中，可能将坦率提出这种观点。

白宫安排国内外访问时，通常着力避免给外界留下干涉他国民众选择的印象。

目前距离英国6月23日的公投仅剩两个月，而英国民众对脱欧或留欧的支持率不相上下，奥巴马此时将出现在他的朋友与盟友--英国首相卡梅伦旁边。卡梅伦正在领导“留欧”运动。

“我们在全球没有（比英国）关系更近的朋友，如果被问及作为朋友我们有何观点，我们将给出这种看法，”白宫国家安全副顾问罗兹（Ben Rhodes）周四对记者表示。

“但他（奥巴马）将会非常明确表示，这是英国人民将在6月公投时自己作决定的事情，”罗兹说道。

奥巴马出访英国的时机表明他对英国可能脱欧的风险有多担忧。国际货币基金组织本周警告称，英国脱欧可能对脆弱的全球经济构成打击。

白宫欧洲事务高级主管库普坎（Charlie Kupchan）称，白宫亦担忧英国脱欧可能会对正努力应对移民和反恐事务的欧盟构成冲击。

“我们不愿意看到英国脱欧可能对欧盟构成潜在损害，并增加欧盟面临的挑战，”库普坎说道。（完）