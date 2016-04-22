版本:
中国
货币新闻 | 2016年 4月 23日 星期六 00:41 BJT

标题新闻：奥巴马称欧盟成员国地位扩大了英国在全球的影响，美国得益于英国在欧盟内变得更繁荣

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐