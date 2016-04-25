（修正）奥巴马劝说英国留在欧盟 警告退欧将面临贸易方面风险

（修正：内文倒数第二段应为“毫无条理”，非“毫无调理”）

路透伦敦4月22日 - 美国总统奥巴马周五对美国最亲密盟友英国的政治问题进行了态度鲜明的干预，劝告英国人留在欧盟，并警告英国若退出，与美国达成贸易协议一事将会“排到队伍最后”。

英国即将就是否留在欧盟举行全民公投，奥巴马此时的表态得到英国首相卡梅伦以及其它挺欧派的欢迎，但退欧阵营则批评他干预英国的事务。

奥巴马在与卡梅伦共同出席的记者会上表示，英国在世界舞台上的影响力可以通过欧盟成员国的身份得到“放大”。

“如果我们最好的朋友之一处在一个能够扩大其影响力、增强其实力并且促进其经济的组织当中，我希望他们能留在这个组织里，”奥巴马说。“或者至少我希望能告诉他们：‘我认为这样可以让你们变得更加强大。’”

退欧派最主要的论据之一是：英国靠自己能够轻易地洽谈贸易协议，并获得更好的条件。奥巴马针对这一点表态称，美国更为优先的是与欧盟达成协议，而不是单独与英国这样较小的市场零零碎碎达成协议。

“可以说，未来某时英美或能达成贸易协议，但不会很快，因为我们的重点是与欧盟这样大的区域协商达成贸易协议，”奥巴马称。

“英国将会排在队尾，不仅是因为我们之间没有特殊关系，而且鉴于贸易协定的难度，我们获得一个很多国家组成的大型市场的准入，要比零星达成贸易协议的效率高很多。”

卡梅伦称，英国应听取伙伴国的意见，他难以想像任何亲密盟友会希望英国退出。

但“退欧”阵营不以为然。

保守党人士伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)是退欧阵营的领袖人物，他表示奥巴马的建言“毫无条理、前后矛盾，是彻头彻尾的伪善。”

对于奥巴马直接呼吁英国选民的做法，专家难以找到先例。