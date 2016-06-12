英国脱欧民调结果相互矛盾 金融市场关注博彩公司赔率

路透伦敦6月11日 （记者 Costas Pitas/James Davey） - 周六的两项民调显示，英国留欧和脱欧两个阵营的支持率仍旗鼓相当。而此前一天另一项民调显示，脱欧阵营领先留欧阵营十个百分点。这凸显各项民调结果互相矛盾。

周五晚发布的ORB民调显示脱欧阵营支持率急剧上升，领先留欧阵营10个百分点，英镑对美元随即下跌1.2个百分点，脱欧赔率亦下降。

该民调由《独立报》委托ORB，在6月8日和9日进行，是显示脱欧阵营支持率上升的最新民调。

但周六发布的两项民调显示了不同结果，其中一项显示留欧阵营领先两个点，另一项显示脱欧阵营领先一个点。

英国将于6月23日举行脱欧公投，公投结果将对政治、经济和贸易产生深远影响，但相互矛盾的民调结果使公投结果难以预料。

相互矛盾的民调，加上民调机构未能预测保守党去年在大选中赢得压倒性胜利，促使金融市场关注博彩公司赔率。

ORB民调发布后，博彩公司Betfair周六下调留欧赔率，从本周早些时候的78%下调至70%。

博彩公司Ladbrokes称，ORB民调令其将脱欧赔率从之前的4赔11降至4赔9，暗示脱欧概率从此前的27%上升至30%。（完）