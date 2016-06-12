英国脱欧民调结果相互矛盾 金融市场关注博彩公司赔率

标题新闻：印尼央行总裁预计商业银行将在未来15-24个月逐渐下调贷款利率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月13日 （记者 Costas Pitas/James Davey） - 周六的两项民调显示，英国留欧和脱欧两个阵营的支持率仍旗鼓相当。而此前一天另一项民调显示，脱欧阵营领先留欧阵营十个百分点。这凸显各项民调结果互相矛盾。
周五晚发布的ORB民调显示脱欧阵营支持率急剧上升，领先留欧阵营10个百分点，英镑对美元随即下跌1.2个百分点，脱欧赔率亦下降。
该民调由《独立报》委托ORB，在6月8日和9日进行，是显示脱欧阵营支持率上升的最新民调。
但周六发布的两项民调显示了不同结果，其中一项显示留欧阵营领先两个点，另一项显示脱欧阵营领先一个点。
英国将于6月23日举行脱欧公投，公投结果将对政治、经济和贸易产生深远影响，但相互矛盾的民调结果使公投结果难以预料。
相互矛盾的民调，加上民调机构未能预测保守党去年在大选中赢得压倒性胜利，促使金融市场关注博彩公司赔率。
ORB民调发布后，博彩公司Betfair周六下调留欧概率，从本周早些时候的78%下调至70%。
博彩公司Ladbrokes称，ORB民调令其将脱欧赔率从之前的4赔11降至4赔9，暗示脱欧概率从此前的27%上升至30%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)