焦点：英国退欧只是油价面临的众多风险因素之一

2016年5月26日，图为巴黎一家加油站的加油机。 REUTERS/Benoit Tessier

路透伦敦6月22日 - 无论英国人在周四公投中是否选择脱离欧盟，石油投资者的关注点或许依然是如何抵御油价进一步下跌的风险。

分析师称，一旦全球金融市场在公投结果揭晓后企稳，短期内油价走势的最大可能性是下跌，具体有两种情形：如果英国退出欧盟，则美元兑英镑将走强，进而推低油价；若英国留在欧盟，则市场焦点将回到油市供需问题上。

布兰特原油期货今年迄今已经累计上涨近40%至每桶50美元左右，因全球石油供应不时受到意外干扰，缓解了外界普遍预期的供应过剩状况。

“假如出现情形A：英国退出欧盟，我们可能会看到油价将因美元走强而被拉低，”法国巴黎银行大宗商品策略主管Harry Tchilinguirian称。

“假如出现情形B：英国留在欧盟，则焦点最终将回到油市基本面上，”他还表示。

“无论出现哪种情形...或许最好是做好保险、建立对冲仓位防范油价下跌。”法国巴黎银行并未就英国退欧公投可能的结果给出看法。

凯投宏观(Capital Economics)首席经济学家暨大宗商品研究主管Julian Jessop称，金融市场整体的反应将取决于“退欧”或“留欧”最终的支持率，但油市的反应可能没那么微妙。

“无论英国最终决定离开还是留在欧盟，对(油市)的影响都是一目了然的，”他表示。

**可选方案**

投资者或许会通过持有允许其在高于当前价格的水准出售潜在资产的卖权，防范价格波动的风险。

如果投资者认为油价可能将在较长期内上涨，那么这类期权通常会较买权便宜。

一周后到期、行权价为每桶45美元的一份8月布兰特原油期货卖权价格为0.12美元，而行权价相同的买权价格则为5.77美元。

法国巴黎银行的Tchilinguirian说，通过购买这种“价外”卖权来获得保护似乎是捡了便宜，但这样做需要勇气。

“如果接下来出现极端价格波动，那么可能将很难出脱仓位。你需要评估是否将有足够的市场流动性，”他说。

法国兴业银行油市分析师Michael Wittner预计，若英国退欧，油价将剧烈下滑，因避险情绪将主导市场，不过这种情况持续时间将短暂。

“英国退欧可能导致，近月原油期货受人气影响下跌约5%，但我们预计这种疲势为时短暂，”Wittner说。(完)