芬兰财长称没有英国就没有欧盟

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基8月24日 - 芬兰财长斯图布（Alexander Stubb）周一称没有英国就没有欧盟，以力挺到访的英国财政大臣奥斯本。
奥斯本对斯堪的纳维亚地区国家进行访问，以就英国推动欧盟进行改革寻求支持。
“我们的看法很简单，即没有英国就没有欧盟……这就是我们为何必须考量英国政府提出的疑虑的原因，”斯图布与英国财政大臣奥斯本会面后对记者说。
“英国退出欧盟，对欧洲和英国而言都是一种嘲弄。”
奥斯本周一展开了对芬兰、瑞典和丹麦的访问之行。
斯图布称，芬兰政府支持英国提出的增强欧盟经济竞争力以及欧盟需要对欧元区前途进行辩论的倡议。
“不能将这些不在欧元区内的最大经济体排除在决策程序之外，”斯图布称。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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