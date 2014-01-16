英国财政大臣敦促欧盟改革 否则英国将退出

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透伦敦1月15日（记者 Andrew Osborn） -英国周三对其欧盟伙伴国称，欧盟条约“不适合使用”，必须进行改革，否则英国将退出欧盟。
英国财政大臣奥斯本（George Osborne）称，必须对欧盟条约进行改革，以保护像英国这样不使用欧元的成员国。这是英国联合政府保守派发出的最新欧元怀疑论观点。
上述言论不太可能得到欧盟一体化支持者的支持。欧盟一体化支持者希望英国留在欧盟，但英国的改革要求让他们变得恼怒不已。
欧盟委员会主席巴罗佐批评了像英国这样质疑欧盟自由流动规则的国家，称这些国家有保护他们利益的“狭隘、沙文主义想法”。这是英国在此事上可能很难赢得盟友的迹象之一。
奥斯本称，欧盟条约“不适合使用”，必须进行改革。奥斯本是英国首相卡梅伦的亲密盟友。
“对非欧元成员国进行适当的法律保护……对保护单一市场以及让英国继续留在欧盟是绝对有必要的，”他说道。
“如果我们无法保护非欧元区成员国的共同利益，那么他们只能在加入欧元区和退出欧盟之间做出选择，而英国是不会加入欧元区的。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）