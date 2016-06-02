英国财政大臣奥斯本及其前任发表公开信 称退欧是行不通的危险提议

路透爱丁堡6月1日 - 英国财政大臣奥斯本（George Osborne）及其前任达林（Alastair Darling）联名发表公开信指责退欧阵营，称他们的计划很危险，没有适当的经济基础。

奥斯本和达林在周三出版的《每日电讯报》发表公开信称，6月23日公投过后，退欧阵营的领导人就只能“即兴发挥”了。

过去几天，两大阵营争论的焦点显然放在移民问题上。周二的两项民调显示，选民倾向于支持“退欧”。上周发布的官方数据显示，2015年净移民人数为历史第二高水平。

奥斯本和达林称，投票退出是“不计成本和行不通的提议”，退欧阵营应当对一些关键问题给出答案，譬如退出后英国同欧盟的贸易关系将为何等模式，与多国的新贸易协定需要多久，会造成怎样的就业损失等。

“如果你们不能回答这些简单的问题，就是在证实投票退出是冒险举动。”这封公开信称。“你们何时才会向英国民众坦白你们危险计划的破坏性后果呢？”（完）