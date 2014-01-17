英国财政大臣敦促欧盟改革，否则英国将退出

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透伦敦1月15日（记者 Andrew Osborn） - 英国周三对其欧盟伙伴国称，欧盟条约“不适合使用”，必须进行改革，否则英国将退出欧盟。
财政大臣奥斯本（George Osborne）称，必须对欧盟条约进行改革，以保护像英国这样不使用欧元的成员国。这是英国联合政府保守派发出的最新欧元怀疑论观点。
上述言论不太可能得到欧盟一体化支持者的支持。欧盟一体化支持者希望英国留在欧盟，但英国的改革要求让他们变得恼怒不已。
欧盟委员会主席巴罗佐批评了像英国这样质疑欧盟自由流动规则的国家，称这些国家有保护他们利益的“狭隘、沙文主义想法”。这是英国在此事上可能很难赢得盟友的迹象之一。
奥斯本称，欧盟条约“不适合使用”，必须进行改革。奥斯本是英国首相卡梅伦的亲密盟友。
“对非欧元成员国进行适当的法律保护……对保护单一市场以及让英国继续留在欧盟是绝对有必要的，”他说道。
“如果我们无法保护非欧元区成员国的共同利益，那么他们只能在加入欧元区和退出欧盟之间做出选择，而英国是不会加入欧元区的。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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