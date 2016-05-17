奥斯本批评脱欧派 称退欧是英国走向更贫穷的单程票

(本文由路透中文网编译提供)

路透英国斯坦斯特德机场5月16日 （记者 Andy Bruce） - 英国财政大臣奥斯本批评“脱欧派”有关英国不仅应离开欧盟、也应离开欧元区的说法，他正寻求使选民相信英国经济会在下月的去留欧公投中面临重大风险。

奥斯本称，若英国脱欧后转而依靠世界贸易组织（WTO）的规则来管理其与欧盟的关系，则英国可能在未来15年内每年损失2,000亿英镑（2,870亿美元）贸易额，并失去同等数量的外国投资。

“离开欧盟是英国走向更贫穷的单程票。”奥斯本在伦敦东北部的斯坦斯特德机场对媒体表示。

民调显示，选民倾向认为留欧可能对英国经济更好，但留欧阵营与脱欧阵营的支持率仍几乎旗鼓相当。

英国财政部即将发布一份有关英国脱欧所带来的短期冲击的报告。

脱欧派质疑国际货币基金组织（IMF）和经济合作暨发展组织（OECD）等国际机构谈论英国脱欧或引发经济风险背后的动机。奥斯本批评这是脱欧派诉诸阴谋论的做法。

“（有关脱欧或致经济风险的）经济论证不容置疑。这不是阴谋，这叫共识。”奥斯本称。（完）