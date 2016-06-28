英国财政大臣奥斯本排除接任首相可能 因强烈主张留欧（更新版）

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
（新增奥斯本及公投背景信息）
路透伦敦6月28日 - 英国财政大臣奥斯本周一排除了自己角逐新首相的可能性，因他强烈主张留在欧盟。
英国政府面临压力，填补首相卡梅伦辞职留下的真空。英国不顾卡梅伦的建议，投票脱离欧盟后，卡梅伦宣布将在10月前辞职。
奥斯本在泰晤士报上写道，“折衷的做事方法不符合我的个性，我在公投拉票中尽了全力。我坚信这点并奋力争取。”
“所以很清楚，虽然我完全接受这个结果，但我无法带给我的党派此刻所需的团结。”
英国公投前，外界普遍认为有一天奥斯本会接替卡梅伦，因过去几年英国是发达经济体中增长最强劲的国家之一，给奥斯本的表现加分。
他周一表示，英国的脱欧公投可能会导致金融市场波动加剧，但称英国将能够应对未来的挑战。
泰晤士报报道，奥斯本在考虑是否支持目前的领跑者--前伦敦市长暨脱欧运动的支持者约翰逊(Boris Johnson)作为下任首相，以换取外交大臣的任命。报道未指出消息来源。
YouGov周一公布的民调显示，内政大臣文翠珊在公众及保守党内部的支持率都领先于约翰逊。
据英媒报道，就业与养老金事务大臣Stephen Crabb以及卫生大臣侯俊伟也在考虑竞选首相。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
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