英国财政大臣奥斯本排除接任首相可能 因强烈主张留欧（更新版）

（新增奥斯本及公投背景信息）

路透伦敦6月28日 - 英国财政大臣奥斯本周一排除了自己角逐新首相的可能性，因他强烈主张留在欧盟。

英国政府面临压力，填补首相卡梅伦辞职留下的真空。英国不顾卡梅伦的建议，投票脱离欧盟后，卡梅伦宣布将在10月前辞职。

奥斯本在泰晤士报上写道，“折衷的做事方法不符合我的个性，我在公投拉票中尽了全力。我坚信这点并奋力争取。”

“所以很清楚，虽然我完全接受这个结果，但我无法带给我的党派此刻所需的团结。”

英国公投前，外界普遍认为有一天奥斯本会接替卡梅伦，因过去几年英国是发达经济体中增长最强劲的国家之一，给奥斯本的表现加分。

他周一表示，英国的脱欧公投可能会导致金融市场波动加剧，但称英国将能够应对未来的挑战。

泰晤士报报道，奥斯本在考虑是否支持目前的领跑者--前伦敦市长暨脱欧运动的支持者约翰逊(Boris Johnson)作为下任首相，以换取外交大臣的任命。报道未指出消息来源。

YouGov周一公布的民调显示，内政大臣文翠珊在公众及保守党内部的支持率都领先于约翰逊。

据英媒报道，就业与养老金事务大臣Stephen Crabb以及卫生大臣侯俊伟也在考虑竞选首相。(完)