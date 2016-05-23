专访：英国脱欧运动领导者对公投脱欧满怀信心

路透伦敦5月22日（记者 Guy Faulconbridge/Kate Holton） - 英国脱欧运动领导人称，对当权派精英们的不满以及对美国总统奥巴马等外国领导人干涉英国事务的愤怒，将促使英国选民在6月23日公投日选择脱离欧盟。

在泰晤士河畔，一座大楼与英国议会大厦隔河相对，马修·艾略特（Matthew Elliott）正在楼里谋划着一场他所谓的革命：英国脱欧。他手下有约60名全职工作人员。

英国脱欧将给欧盟带来巨大冲击：英国是欧盟第二大经济体、两大军事强国之一以及目前最富有的金融中心，而这一切都将随英国脱离欧盟。

脱欧派最有名的政治家约翰逊（Boris Johnson）吸引媒体关注，而艾略特和他的活动主管、44岁的卡明斯（Dominic Cummings）则是推动英国脱欧运动的幕后规划者。

艾略特在接受采访时告诉路透，其脱欧运动受益于2008年经济危机以来西欧国家兴起的反对当权派的风潮，以及民众对全球企业巨头和外国领导人有关脱欧警告的厌恶。

“我们乘上了这股东风，我觉得这可能就是真正推动我们迈向胜利的动力。”艾略特说道。英国下月举行的公投正在临近。

“我并不认为这是（美国共和党总统参选人）特朗普所代表的风潮，我觉得全球反对当权派的情绪要普遍得多。”他表示。

从奥巴马到日本首相安倍晋三乃至国际货币基金组织和华尔街，全球领导人和机构都支持英国首相卡梅伦，一再提醒英国选民脱欧的风险。

留欧派人士指出，选择脱欧将导致市场动荡，破坏英国的影响力，损及伦敦作为世界最重要的金融中心的地位，削弱西方安全，甚至会延缓美联储下次的升息行动。

脱欧派人士则称，上述警告是过度担心，尽管可能出现短期市场波动，但若摆脱欧洲一体化的束缚英国将保持繁荣。

脱欧派人士承认他们在声势上遭受压制。

但艾略特称，那并不代表大多数英国民众的想法。

最近进行的民调多数显示留欧运动占先。当被问及最近民调结果显示留欧比例较脱欧比例高18个百分点时，艾略特表示两方基本上并驾齐驱。（完）