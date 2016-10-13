英国首相称将竭力实现对欧盟市场的最大准入

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月12日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三称，将会看到与欧盟达成协议，包括对欧盟市场最大可能的准入。
“我们要做的是在谈判中抱有雄心，竭力为英国人民争取最好的协议，将包括实现相关贸易及运营企业对欧盟市场最大可能的准入，”她对国会称，并表示协议必须包括限制移民。(完)
(编译 王丽鑫；审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。