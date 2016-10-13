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国际财经 | 2016年 10月 13日 星期四 08:43 BJT

英国首相称将竭力实现对欧盟市场的最大准入

路透伦敦10月12日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三称，将会看到与欧盟达成协议，包括对欧盟市场最大可能的准入。

“我们要做的是在谈判中抱有雄心，竭力为英国人民争取最好的协议，将包括实现相关贸易及运营企业对欧盟市场最大可能的准入，”她对国会称，并表示协议必须包括限制移民。(完)

(编译 王丽鑫；审校 刘秀红)

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