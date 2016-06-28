伦敦金融城考虑采用挪威模式保留与欧洲的联系

路透伦敦/法兰克福6月27日 - 伦敦金融城正在与政府官员磋商，寻求政府对挪威式协议的支持，在英国退出欧盟后，挪威式协议将帮助金融机构继续进入欧洲市场。

这一举措凸显出，在英国退出欧盟后，能否以极低或者零成本保持与欧洲的现有贸易关系，还值得怀疑。部分支持英国退欧的人士之前曾做出了这样的承诺。

虽然伦敦金融城越来越渴望挪威式的贸易模式，但支持英国退欧的人士可能会发现这很难接受。挪威并不是欧盟成员国，但与欧盟有着密切的联系。

采用挪威模式意味着英国将必须向欧盟缴付资金，并采用欧盟法律，但没有话语权，以此来换取在欧盟单一市场销售金融服务等产品的授权。挪威的协议包括人员的自由流动。

“伦敦金融城的许多机构希望继续利用通行证权力进入这个单一市场，”金融城政策主管Mark Boleat称，其指的是在欧盟单一市场不受约束地运营的权利。

“显然，可选方案之一就是挪威模式，但希望英国退欧的人们能否接受这个办法则是另一回事儿，”Boleat表示，并称自公投结果上周五出炉以来，贸易机构等团体就在“不停开会”。

“将与官员们进行讨论。我们不会等到秋季。有很多工作要做。”

致力于促进英国金融业的团体TheCityUK的执行长Chris Cummings称，许多行业团体都在试图提出一个框架。

“对英国来说，现有模式全都不适用，因为该国经济规模太大。我们正考虑一个量身定制的英国退欧方案，”Cummings表示。(完)