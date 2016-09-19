版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 20日 星期二 01:03 BJT

标题新闻：德国央行总裁魏德曼称脱欧后英国银行将丧失欧盟市场准入地位，除非英国留在EEA

欧洲经济区(EEA)

　　以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐